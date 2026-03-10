Апрельская прибавка: кому и на сколько поднимут социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%. Повышение затронет получателей выплат по старости, инвалидности, потере кормильца, а также иные категории граждан, находящихся на господдержке. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«Решение о повышении связано с необходимостью частично компенсировать рост цен и поддержать реальный уровень доходов получателей таких выплат», — пояснила она.

Данные выплаты предназначены для самых уязвимых слоев населения — тех, у кого нет необходимого трудового стажа или полноценной страховой пенсии. Поэтому даже небольшой скачок инфляции бьет по их карману сильнее, чем по работающим гражданам.

По словам эксперта, такие меры не направлены на резкое улучшение благосостояния, а выполняют защитную функцию.

«Индексация позволяет частично нивелировать подорожание базовых расходов — продуктов питания, коммунальных услуг и лекарств, которые занимают основную долю бюджета пенсионеров», — отметила Волкова, добавив, что без регулярных корректировок реальные доходы этой категории граждан неуклонно падали бы.

С экономической точки зрения апрельская индексация является инструментом тонкой настройки соцполитики. Государство поддерживает минимальный уровень доходов тех, у кого нет других источников средств. Кроме того, эти выплаты работают на внутренний спрос: даже небольшие суммы возвращаются в экономику через повседневные траты.

«Кроме того, сама регулярность индексаций формирует предсказуемость социальной системы. Для получателей выплат это означает возможность планировать расходы хотя бы на базовом уровне, а для экономики — снижение социальных рисков в периоды ценовой нестабильности», — отметила эксперт.

Именно поэтому индексация остается ключевым инструментом адресной поддержки.

