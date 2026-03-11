Апрельский сюрприз для фронтовиков: пенсии вырастут на 6,8%

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Наталию Полуянову, индексация на 6,8% начнется с 1 апреля 2026 года.

«С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют выплаты участникам Великой Отечественной войны на 6,8%. Это повышение затронет социальные пенсии, а также государственное пенсионное обеспечение ветеранов, инвалидов войны, блокадников и жителей осажденных городов», — заявила Полуянова.

В финансовом плане Социального фонда на эти цели заложено около 44 миллиардов рублей. Всего улучшение материального положения ожидает примерно 4,3 миллиона человек. Важной особенностью станет автоматический режим начисления: ветеранам не потребуется писать заявления или подтверждать свой статус.

«Безусловно, такой шаг — признание и уважение к подвигу наших героев, их вкладу в победу и защиту страны», — заключила она.

