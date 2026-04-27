Аренда дачи в марте: эксперт пояснил, почему долгосрочные ставки упали, а сезонные растут

Тем, кто давно присматривался к долгосрочной аренде загородного дома, наступило хорошее время: ставки упали на 15–20%. Эксперт по недвижимости Николай Хлащев объяснил « Вечерней Москве », почему так произошло и где сейчас самые выгодные предложения.

По его словам, это снижение — не случайность, а закономерный откат после бешеного спроса в 2024 году. Два года назад люди массово бежали из городов, и предложение просто не успевало за ажиотажем. Цены взлетели. Но к прошлому году рынок начал выравниваться: появились новые объекты, а часть арендаторов, наигравшись в загородную жизнь, вернулась обратно в квартиру. В итоге к марту 2026 года цены окончательно стабилизировались.

Эксперт добавил, что, если готовы уехать подальше от Москвы — смотрите в сторону Владимирской, Тверской или Рязанской областей. Там можно найти простенький, но вполне пригодный для жизни дом за 30–50 тыс. рублей в месяц. В Подмосковье, конечно, дороже. Недорогие варианты до 70–80 тыс. разлетаются уже в марте-апреле. А за дом с евроремонтом, нормальными коммуникациями и ухоженным участком придется выложить 90–150 тыс. Премиум-сегмент — это отдельная вселенная: от 200 тыс. и выше, без потолка. Но тут есть важный нюанс, который многих ловит в ловушку. Снижение цен касается именно долгосрочной аренды (на год и больше). А вот сезонная аренда на лето, наоборот, начинает дорожать прямо сейчас. С апреля по июнь ставки растут из-за дачного ажиотажа, и к маю эксперт прогнозирует еще плюс 10–15%.

По его мнению, многие собственники, видя, что долгосрочный найм просел, переориентируются на краткосрочную сдачу посуточно или на сезон. Конкуренция среди арендодателей растет, и у арендаторов сейчас действительно большой выбор. Но хорошие варианты на лето разбирают быстро. Так что, если вы планируете снимать дачу, решение лучше принимать уже сейчас — с каждым днем приличных предложений будет все меньше, а чеки — все больше.

