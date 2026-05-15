Стоматолог предупредил о возможных последствиях ношения брекетов

Массовое увлечение брекет-системами среди взрослых может негативно сказаться на стоматологическом здоровье населения. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России Олег Янушевич. По словам эксперта, ортодонтическое лечение во взрослом возрасте способно приводить к уменьшению объема костной ткани и развитию рецессии десен.

Янушевич отметил, что при перемещении зубов с помощью брекетов происходит изменение состояния костной ткани, что в дальнейшем может спровоцировать оголение шеек и корней зубов. Специалист считает, что чрезмерная популяризация подобных процедур, в том числе в частных клиниках, оказывает негативное влияние на общее стоматологическое здоровье россиян.

Кроме того, врач обратил внимание на риск расхождения зубов после ортодонтического лечения. По его словам, в ряде случаев для установки брекет-систем пациентам также приходится удалять отдельные зубы.

Эксперт подчеркнул, что решение об ортодонтическом лечении должно приниматься только после тщательной оценки состояния полости рта и возможных последствий для здоровья зубов и десен.

