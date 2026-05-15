Россиянам рассказали, как правильно питаться и спать для долголетия

В России утвердили новые методические рекомендации по ведению здорового образа жизни, направленные на профилактику заболеваний и увеличение продолжительности жизни населения. Документ, с которым ознакомилось РИА Новости , предназначен для медицинских организаций, в структуре которых работают центры здоровья и центры медицины здорового долголетия. В рекомендациях подробно описаны правила питания, физической активности, сна и управления стрессом.

Согласно документу, специалисты советуют завтракать в течение первого часа после пробуждения, оптимально — в промежутке с 7 до 9 часов утра. При этом именно завтрак должен быть самым калорийным приемом пищи и обеспечивать до 40% суточного рациона. Ужин рекомендуется завершать минимум за три часа до сна, а промежутки между приемами пищи должны составлять около 4–5 часов.

Отдельное внимание уделено рациону. Россиянам советуют максимально сократить потребление полуфабрикатов, колбасных изделий, сладостей, выпечки, белого хлеба, сладких напитков и пакетированных соков. Также рекомендуется ограничить употребление жирных мясных бульонов.

В документе прописаны и правила поддержания водного баланса. После пробуждения рекомендуется выпивать стакан теплой воды, а в течение дня — регулярно делать несколько глотков воды каждый час. Кроме того, за 20–30 минут до еды советуют выпивать около 100–150 миллилитров воды.

Для поддержания физической активности гражданам рекомендовано проходить не менее семи тысяч шагов ежедневно, чаще пользоваться лестницей вместо лифта и делать перерывы при сидячей работе.

Также рекомендации содержат советы по режиму сна: продолжительность ночного отдыха должна составлять от семи до девяти часов, а температура в спальне — поддерживаться на уровне 18–20 градусов. Перед сном специалисты рекомендуют ограничивать использование гаджетов, отказаться от кофеина после 14:00 и избегать алкоголя вечером.

Отдельный блок посвящен управлению стрессом. Россиянам советуют практиковать дыхательные упражнения, медитацию, вечерние прогулки и вести дневник благодарности. По мнению разработчиков документа, соблюдение этих принципов поможет улучшить общее состояние здоровья и повысить качество жизни.

