Стало известно, сколько россиян тратят на подписки и как часто о них забывают

Аналитики сервиса по поиску персонала «Зарплата.ру» и Группы «Ренессанс страхование» выяснили, что почти четверть (23%) россиян постоянно пользуются платными онлайн-сервисами, а еще 31% подключают подписки время от времени. При этом 40% опрошенных сознательно отказываются от таких трат. С результатами исследования ознакомилась « Газета.Ru ».

Каждый восьмой из числа противников подписок, как показало исследование, боится неожиданных списаний из-за собственной забывчивости. 31% участников опроса признались, что опасаются платить за услуги, которые им навязывают онлайн-сервисы. 72% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с незапланированным списанием из-за вовремя не отключенной подписки. 18% всех респондентов, по данным авторов исследования, попадают в такую ситуацию регулярно, а 54% теряли деньги на активных подписках не более двух раз. Большинство (59%) пострадавших не пытаются вернуть платеж, а просто отказываются от услуги. Требуют возврата только 24%, а каждый восьмой предпочитает забыть о неприятности.

Большинство платных подписчиков (58%) ежемесячно оплачивают не более двух сервисов, треть тратит деньги на 3–5 платформ, а 4% подключили шесть и более. Назвать точную сумму расходов могут лишь 51% опрошенных. 37% тратят на подписки до 500 рублей в месяц, 36% — до тысячи, а 21% — до 5 тысяч рублей.

Управляющий директор «Ренессанс страхование» Николай Ефанкин отметил, что в страховой отрасли подписочная модель пока только приживается: по его словам, от 5 до 10% клиентов (в зависимости от продукта) готовы осознанно пользоваться таким сервисом.

Среди тех, кто принципиально отказывается от платных онлайн-услуг, 37% заменяют их бесплатными аналогами, а пятая часть считает стоимость подписок неоправданно высокой. Женщины, как выяснили аналитики, чаще мужчин склонны экономить: доля мужчин, тратящих на один сервис от 1 до 5 тысяч рублей, оказалась в 2,5 раза больше (15% против 6% среди женщин).

