Минздрав назвал самые трезвые регионы России

Руководитель управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков сообщил, что наименьший уровень потребления алкоголя среди российских регионов зафиксирован на Северном Кавказе, а также в Ставропольском крае, Туве и Москве. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав актуальные данные. Сотрудники издания « Известия », изучив статистику Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за апрель 2026 года, уточнили показатели.

В Чеченской Республике, по этим данным, на душу населения пришлось всего 0,02 литра чистого спирта. В Ингушетии этот показатель составил 0,63 литра, а в Дагестане — 0,9 литра. На противоположном конце рейтинга, как выяснили журналисты, оказались Ненецкий автономный округ (18,2 литра), Еврейская автономная область (14,76 литра) и Чукотка (14,17 литра).

Виктор Зыков также привел средний показатель по России за 2025 год. Он составил 8,06 литра этанола на человека, что, по словам специалиста, на 24 процента ниже уровня десятилетней давности. Для сравнения: в 2016 году этот показатель равнялся 10,6 литра.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев объяснил причины столь низкого потребления на Северном Кавказе. Он отметил, что в этих регионах исторически сложилась нетолерантность к алкоголю. При этом, как подчеркнул эксперт, в Дагестане, например, нет жесткой региональной антиалкогольной политики, однако существует целый ряд торговых сетей, которые вообще не продают спиртное.

Что касается Москвы, то здесь, по словам Ставцева, ситуация иная. Он пояснил, что в столице действительно покупают много алкогольных напитков, но они, как правило, имеют невысокую крепость. Именно по этой причине, заключил специалист, в официальной статистике объем выпитого чистого спирта на человека оказывается относительно невысоким.

