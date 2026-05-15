В Общественной палате предложили упростить перелеты для семей с детьми

В российских аэропортах могут появиться дополнительные меры поддержки для пассажиров с детьми. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, аэропортам стоит предоставлять семьям специальные детские коляски-трости, которые помогут облегчить передвижение по терминалам. Общественник отметил, что сейчас родители часто сталкиваются с неудобствами после перелета, поскольку вынуждены сдавать коляски перед посадкой и ожидать их выдачи уже после прибытия.

Рыбальченко считает, что пассажирам с детьми следует предоставлять приоритет при выходе из самолета. В числе возможных решений он назвал размещение семей ближе к выходу, а также предварительное информирование авиакомпаний о необходимости коляски. По его словам, доставку детских колясок можно организовать непосредственно к трапу самолета — по аналогии с обслуживанием маломобильных пассажиров.

Кроме того, представитель Общественной палаты предложил чаще напоминать другим пассажирам о необходимости пропускать вперед семьи с детьми. Соответствующие объявления, по его мнению, могли бы звучать как в аэропортах, так и на борту самолетов.

Ранее эксперт назвал обязательные проверки двигателя перед летом.