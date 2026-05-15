2 тысячи за посадку, 200 за километр: криминолог раскрыл схему обмана в нелегальных такси

Криминолог Валентин Становов, автор книги «Записки старого сыщика», в беседе с « Известиями » 15 мая предупредил пассажиров об опасностях, связанных с использованием нелегальных такси, особенно в период отпусков. По его словам, чаще всего от действий незаконных перевозчиков страдают люди, которые не заказывают машину заранее через мобильное приложение, а соглашаются на предложение случайного водителя возле аэропорта или вокзала.

Специалист подробно описал типовую мошенническую схему. Водитель, по его словам, называет привлекательную цену — например, 2 тысячи рублей. Однако уже в салоне, как уточнил эксперт, выясняется, что озвученная сумма является платой лишь за посадку, а каждый последующий километр оценивается отдельно (к примеру, в 200 рублей). Итоговая стоимость поездки в таком случае, добавил Становов, может достигать 15 тысяч рублей. Он настоятельно порекомендовал пользоваться только официальными сервисами с фиксированным тарифом.

Кроме того, криминолог обратил внимание на рост краж в аэропортах в разгар туристического сезона. Злоумышленники, по его данным, похищают телефоны, кошельки, сумки и даже целый багаж. Профессиональные воры, как подчеркнул Становов, отлично знают так называемые «мертвые зоны» камер видеонаблюдения и активно применяют метод «ширмы»: один преступник перекрывает обзор, пока его подельник забирает ценности.

Главным способом защиты от подобных инцидентов эксперт назвал постоянный контроль за своими вещами. Он посоветовал использовать небольшие сумки, которые всегда остаются на виду — например, на груди. Именно туда, резюмировал Становов, следует класть кошельки, документы и другие ценные предметы.

Ранее эксперт назвал простой способ не попасться на уловки мошенников.