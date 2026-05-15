Выпускников стали заманивать «ответами на ЕГЭ» и фальшивыми курсами

В России перед началом основного периода ЕГЭ активизировались мошенники, использующие новую двухэтапную схему обмана выпускников. Как сообщили РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества, злоумышленники не только продают фальшивые ответы на экзамены, но и дополнительно зарабатывают на подростках с помощью псевдокурсов подготовки.

По данным экспертов, школьникам предлагают так называемый «гарантированный пакет» стоимостью около 1,5–2 тысяч рублей. Мошенники убеждают выпускников, что смогут подобрать ответы под конкретный вариант КИМ прямо во время экзамена, если подросток передаст номер варианта через телефон, пронесенный в аудиторию.

Однако за день до экзамена вместо ответов школьнику отправляют видео с объяснением, что из-за усиленного контроля передавать реальные задания стало невозможно. После этого подростку предлагают приобрести «ускоренные курсы подготовки» и методики быстрого запоминания за дополнительные 5 тысяч рублей.

Если выпускник соглашается, мошенники получают повторный перевод. В противном случае жертве отправляют устаревшие материалы или полностью бесполезные файлы, после чего связь прекращается.

В Роскачестве подчеркнули, что подобная схема опасна не только финансовыми потерями. Многие школьники, рассчитывая на покупку ответов, перестают полноценно готовиться к экзаменам и в итоге оказываются психологически не готовы к сдаче ЕГЭ.

Эксперты призвали родителей заранее обсудить ситуацию с детьми и напомнили, что настоящих «сливов» экзаменационных заданий не существует.

До этого стало известно, как не попасться на уловки мошенников.