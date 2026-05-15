Эксперт предупредил о рисках жизни только на проценты по вкладам

Рост популярности идеи жизни на проценты по банковским вкладам связан с высокими ставками по депозитам, однако такая стратегия не может считаться надежной основой для долгосрочного финансового благополучия. Об этом агентству « Прайм » рассказал председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин. По словам эксперта, вклады сегодня скорее помогают сохранить капитал, чем обеспечивают полноценный пассивный доход.

Главным риском Кузьмин назвал инфляцию. Если человек тратит весь процентный доход и не увеличивает сумму вклада, реальная покупательная способность накоплений постепенно снижается. В результате стратегия жизни исключительно на проценты со временем приводит к финансовым потерям, несмотря на формальный рост дохода.

Дополнительной проблемой эксперт считает ограничения системы страхования вкладов. При размещении крупных сумм инвесторам приходится распределять средства между несколькими банками, что усложняет управление капиталом и увеличивает сопутствующие риски.

По мнению Кузьмина, модель пассивного дохода через депозиты требует более сложного подхода, чем принято считать. Для сохранения финансовой устойчивости необходимо регулярно реинвестировать часть прибыли и использовать разные инструменты для защиты капитала от инфляции.

Эксперт также отметил, что полностью отказываться от активного заработка в пользу вкладов преждевременно. В качестве более устойчивой стратегии он рекомендовал сочетать депозиты с облигациями, недвижимостью и другими инвестиционными инструментами, способными обеспечивать доход выше уровня инфляции.

