ИИ вместо чиновников: каждый второй экономически активный россиянин поддержал идею

Аналитики уточнили, что 21% опрошенных однозначно выступают за передачу функций госслужащих алгоритмам, а еще 34% скорее поддерживают такую идею. Противников, по данным SuperJob, набралось 45%, из которых 28% относятся к замене скорее отрицательно и 17% — решительно негативно. В комментариях сторонники, как рассказали авторы исследования, настаивают на том, что искусственный интеллект лишен коррупционной составляющей и не знает усталости, а его внедрение повысит эффективность и устранит субъективизм. Противники же, в свою очередь, жалуются на сложности при общении с существующими ботами, указывают на примитивность машинного мышления и риск плохого обучения алгоритмов. Звучали также опасения, что с ИИ не с кого будет спросить при сбоях, и вопрос о том, кого привлекать к ответственности за фатальные ошибки.

SuperJob также зафиксировал заметную разницу в ответах в зависимости от пола, возраста и доходов. Мужчины, по данным опроса, одобряют цифровую замену значительно чаще женщин (61% против 49%). Среди граждан с высшим образованием доля положительных ответов составила 59%, тогда как среди выпускников средних профессиональных учреждений — только 46%. Чем выше доход, тем сильнее поддержка: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц «за» высказались 55%, а в группе от 150 тысяч — уже 68%. Парадоксально, но молодежь до 35 лет оказалась консервативнее старшего поколения: респонденты старше 45 лет дали 63% одобрения, а среди молодых — только 50%.

Отдельный блок вопросов касался депутатского корпуса. Речь шла о замене части мест алгоритмами, способными анализировать данные избирателей для отстаивания их интересов. Здесь, по данным SuperJob, общая поддержка составила 54% (25% — однозначно «за», 29% — скорее поддерживают). Однозначно против замены высказались 15%, скорее отрицательно — 31%. Сторонники в комментариях, как отметили исследователи, уверены, что ИИ будет честным и сможет учитывать мнение миллионов без накруток и популизма. Противники же возражают, что алгоритмы выполнят лишь те указания, которые заложат создатели, и выражают сомнение в возможности узнать реальные интересы людей без личного общения (только через цифровой след, что они назвали слежкой). Ключевой аргумент противников замены депутатов — ИИ не способен нести ответственность за свои ошибки.

Гендерная и возрастная динамика в вопросе о депутатах, по данным SuperJob, повторилась: мужчины одобряют замену чаще женщин (62% против 46%), россияне с высокими доходами — активнее, а старшее поколение поддерживает инициативу заметно чаще молодежи.

