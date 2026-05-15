Москва и Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами по уровню стресса в России

Аналитический центр «АльфаСтрахование» провел исследование и выяснил, что самый высокий уровень стресса среди россиян фиксируется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом сообщила « Газета.Ru », ознакомившаяся с результатами. Самыми спокойными регионами, по данным опроса, оказались Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

Авторы исследования уточнили, что жители мегаполисов чаще всего связывают нервное напряжение с высоким ритмом жизни, постоянной нехваткой времени и обилием повседневных забот. Главными причинами тревожности для большинства россиян стали деньги и уровень дохода (58%), здоровье — свое и близких (54%), а также мировые новости (33%).

44% участников опроса признались, что мысли о финансах мешают им спать. Достаточные накопления на случай крупных непредвиденных расходов, как выяснили аналитики, есть лишь у 24% респондентов. Даже среди людей с доходом выше среднего финансовая подушка сформирована только у 41%.

Самыми раздражающими факторами россияне назвали хамство незнакомцев (47%), бюрократию и очереди (43%), а также постоянное чувство спешки (41%). Самый высокий уровень стресса, по данным исследования, зафиксирован у возрастной группы 25–34 лет. При этом молодежь 18–24 лет оказалась спокойнее, чем принято считать, а самыми эмоционально устойчивыми стали респонденты старше 55 лет.

Женщины, как отметили аналитики, признаются в стрессе чаще мужчин (74% против 58%). Представители сильного пола значительно реже обращают внимание на симптомы тревожности и выгорания. Справляться с напряжением россиянам помогают сон (54%), прогулки (48%), общение с близкими (44%), а также сериалы и соцсети (43%). При этом 17% опрошенных, заключили авторы исследования, не знают, как бороться со стрессом и тревожностью.

