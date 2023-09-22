Асфальтобетонный завод продолжают возводить на территории Подмосковья

ГК «Партнер» продолжает строительство асфальтобетонного завода в Старой Купавне Богородского городского округа в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики.

Отмечается, что в летний период участок обеспечили всеми необходимыми энергетическими мощностями от группы «Россети» в Московском регионе. В настоящее время компания-застройщик завозит технологичное оборудование, которое обеспечит экологичность и высокое качество производства. Также начата подготовка к фундаментным работам.

Напоминаем, что завод возводится на участке, который был сдан в аренду по государственной программе импортозамещения «Земля за один рубль». После возведения он сможет поставлять на строительные объекты Московской области и в другие регионы широкий ассортимент продукции. Выход производства на полноценные производственные мощности запланирован уже на следующий год.