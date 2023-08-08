Asharq Al-Awsat: страны ОПЕК+ загнали Байдена в тупик своими ценами на нефть

Данная организация целенаправленно снижает нефтедобычу, чтобы рыночная цена на сырье не падала. Из-за этого администрация американского президента оказалась в очень сложной ситуации.

Белому дому пришлось отложить пополнение стратегического запаса страны, поскольку цена на нефть поднялась выше 80 долларов за баррель. Даже несмотря на это, спрос на данный энергоресурс в мире только растет. А Соединенные Штаты вынуждены расходовать собственный запас. Это несмотря на то, что он сейчас находится на минимальном уровне с 1983 года. Страны ОПЕК+ вряд ли пойдут на снижение цены на нефть, поэтому Байден и его окружение находятся в стратегическом тупике.

«Администрация Байдена ничего не сможет сделать. Проблема перейдет к ее преемнице, которой придется искать способы снизить цены», - указал журналист в саудовском издании.

Байден когда-то провозгласил, что будет бороться с нефтью и не даст американским промышленникам увеличить ее добычу внутри страны. Из-за этого США приходится импортировать большое количество топлива.