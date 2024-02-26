Аукцион недвижимости ООО «ГКБ»

Организатор торгов (Продавец) – ООО «ГКБ», действует на основании ГК № 100095304123100028 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 26.02.2024г.

Дата окончания приема заявок – 07.03.2024г.

Дата, время проведения торгов –12.03.2024г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1.Жил. дом, общ.пл. 95,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:289347; Зем.уч., общ.пл. 590 кв.м., к/н: 50:28:0020401:102, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Востряково, просп.1-го Мая, д.5а. П.77-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Моисеенко Р.А., Ситник А.В. Взыск: ПАО Сбербанк России. Цена: 4 639 838,40р.

2.Кв-ра, общ.пл. 46,9 кв.м., к/н: 50:55:0030802:1214, адрес: МО, г. Подольск, ул. Высотная, д. 7, кв. 49. П.70-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Сирецану Т.С. Взыск: ПАО МКБ. Цена: 4 611 060,00р.

3.Кв-ра, общ.пл. 45,4 кв.м., к/н: 50:23:0000000:142163, адрес: МО, Раменский р-н, пос.ст. Бронницы, ул. Лесная, д. 37а, кв. 26. П.74-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Федюкин И.Ф. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 684 449,90р.

4.Кв-ра, общ.пл. 50,2 кв.м., к/н: 50:46:0050102:368, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 26, кв. 159. П.79-ГКБ от 14.02.24. Собств.: Гусева Н.О. Взыск: ООО СФО АЗИМУТ. Цена: 3 561 600,00р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем.уч., общ.пл. 41 600 +/- 143 кв.м., к/н: 50:04:0150201:150, адрес: МО, Дмитровский р-н, Зареченский с/с в районе д. Драчево. П.94-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Сорокин Е.В. Взыск: АО КБ "БТФ" в лице КУ ГК АСВ. Цена: 416 083,50р.

2. Зем.уч., общ. пл. 242 515 +/- 356 кв.м., к/н: 50:04:0150201:149, адрес: МО, Дмитровский р-н, Зареченский с/с в районе д. Драчево. П.94-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Сорокин Е.В. Взыск: АО КБ "БТФ" в лице КУ ГК АСВ. Цена: 1 957 550,00р.

3.Кв-ра, общ.пл. 59,3 кв.м., к/н: 50:26:0160109:545, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, г. Апрелевка, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 24. П.91-ГКБ от 16.02.24. Собств.: Черкашин Д.А. Взыск: ПАО АКБ Металлинвестбанк. Цена: 4 301 451,52р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, http://gosconsburo.ru, и по адресу: г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, д. 11, оф. 2а, ТЕЛ.: +7 925 011 8777.