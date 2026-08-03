Августовская индексация: пенсионерам Нижегородской области пересчитают выплаты без заявлений

В августе 2026 года жителей Нижегородской области ждет традиционный беззаявительный перерасчет страховых пенсий. По данным регионального отделения Социального фонда России, прибавку к выплатам получат 215 тыс. человек — это работающие пенсионеры, а также те, кто получает пенсию по инвалидности или по потере кормильца. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Суть перерасчета проста: он касается тех, за кого в 2023 году работодатели уплачивали страховые взносы. Именно эти отчисления формируют новые пенсионные баллы, которые и станут основой для увеличения. Если на лицевой счет кормильца поступили ранее неучтенные взносы, то и у получателей пенсии по потере кормильца сумма тоже вырастет. Важно, что никаких заявлений подавать не нужно — все происходит автоматически на основе данных, которые работодатели уже передали в фонд.

Размер прибавки напрямую зависит от заработка: чем выше была официальная зарплата в 2023 году, тем больше баллов накопилось. Однако закон устанавливает потолок — за один год можно получить не более трех пенсионных коэффициентов, сколько бы ни зарабатывал человек. Стоимость одного коэффициента фиксируется на момент выхода на пенсию, но для тех, кто оформил выплаты в 2023 году, она составляет 156 рублей 76 копеек. Таким образом, максимальная возможная прибавка в этом случае — около 470 рублей, но у большинства она будет скромнее.

Проверить накопленные баллы можно в любой момент через личный кабинет на портале госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета. Сами деньги поступят на счета пенсионеров в обычные сроки, согласно графику выплат за август. Итог: процедура максимально упрощена для граждан, но реальный размер увеличения индивидуален и зависит исключительно от трудового стажа и уровня дохода два года назад.

Ранее сообщалось, кому из пенсионеров пересчитают выплаты в августе.