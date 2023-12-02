Авиакомпания S7 изменяет расписание и отменяет полеты

«S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости», — отметили в пресс-службе, информирует ТАСС.