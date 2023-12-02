Авиакомпания S7 изменяет расписание и отменяет полеты
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Российский авиаперевозчик S7 объявил об отмене части рейсов. Как сообщили в пресс-службе компании, данные меры напрямую связаны с сезонным изменением расписания.
Купившим заблаговременно билеты пассажирам предлагается либо перебронировать места на доступные даты, липо оформить возврат билетов с возмещением полной суммы стоимости проездного документа.
«S7 Airlines приняла решение о сокращении полетной программы по ряду направлений и отмене рейсов в связи с сезонным перераспределением парка воздушных судов и оптимизацией расписания. Авиакомпания в течение года пересматривает расписание и корректирует его при необходимости», — отметили в пресс-службе, информирует ТАСС.
Также пассажиры, при желании, смогут полететь рейсом другой компании, поменяв билет. Однако для этого нужно обращаться непосредственно в контакт-центр S7 Airlines.