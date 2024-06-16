По словам министра финансов США Джанет Йеллен, имеются юридические основания для изъятия доходов от российских активов в пользу Киева. Об этом сообщает телеканал АВС.

Она уточнила, что между Россией и Штатами ведется борьба силы воли, а воровства здесь якобы нет.

По мнению главы американского Минфина, доходы от замороженных российских активов накапливаются на международной финансовой площадке в Бельгии, а сами средства остаются «конфискованными», несмотря на то что генерируют прибыль.

Она добавила, что в Москве считают, что западная коалиция «посыпется и не будет предоставлять Незалежной нужные ресурсы».

Напомним, что с начала СВО Брюссель и государства G7 заморозили около половины российских валютных резервов в сумме около 300 млрд евро. Свыше 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, по большей части на счетах бельгийской Euroclear.

Пи этом в российском внешнеполитическом ведомстве считают заморозку активов РФ в Европе воровством, потому что Брюссель планирует использовать не просто на средства частных лиц, а также и на государственные активы России.