Австрийская OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпромом»

Энергетическая компания OMV расторгла соглашение с «Газпром экспортом». Речь про контракт на поставку природного газа, который был заключен до 2040 года.

Расторжение долгосрочного договора, заключенного в 2006 году, связали с «многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств» якобы со стороны российской компании. По заявлению OMV, решение вступает в силу немедленно.

Как напомнило РИА Новости, австрийская компания продолжила судиться с Газпромом. По решению Стокгольмского арбитражного суда OMV присудили 230 млн евро, установив, что компании якобы не совершали часть поставок газа из РФ. OMV платежные обязательства не выполнила, в связи с чем и останавливали поставки. По заявлению австрийской стороны, три года поставки были якобы «полностью диверсифицированы» за счет альтернативных источников газа. Хранилища OMV в настоящий момент заполнены на 85%.

Ранее сообщалось, что жители западноевропейских стран выступают против антироссийских санкций.