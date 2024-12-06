По словам главы координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма Константиноса Исихоса, большая часть жителей государств Западной Европы не поддерживают санкции, введенные Крыма и России. Об этом сообщает «Крым 24».

Он уточнил, что это не просто человеческие чувства, это противоречит личным интересам. Прежде всего это люди, оплачивающие весьма много денег за энергию, за сырье, природный газ.

Ранее сообщалось, что США пообещали новую помощь Украине и новые санкции против РФ.