Авто вместо квартиры: почему аренда машин приносит на 26% больше дохода

Согласно исследованию платформы «Консоль», в 2025 году сдача автомобиля в аренду приносит самозанятым и ИП заметно больший доход, чем аренда жилья. Средний ежемесячный заработок от авто достигает ₽95 440, тогда как от квартиры — лишь ₽75 500, пишет « Российская газета ».

Ключевое преимущество автоаренды — скорость окупаемости. При средней стоимости машины в ₽2,5 млн и кредите на ₽1,5 млн под 19% годовых на 5 лет ежемесячный платеж составит около ₽38 700. Доход от аренды не только покрывает выплаты, но и обеспечивает владельцу чистую прибыль порядка ₽36 000 в месяц. В итоге автомобиль окупается примерно за 2 года, в то время как ипотечная квартира — в среднем за 20 лет.

Рынок аренды автомобилей стремительно растет, становясь альтернативой доходу от недвижимости. Как отмечает менеджер проектов «Консоли» Денис Завоеванов, разные категории машин пользуются спросом для различных целей:

бизнес-класс и кроссоверы — для долгосрочной аренды и путешествий;

бюджетные модели — для работы в такси;

электромобили — для городских поездок (особенно в Москве и Санкт-Петербурге благодаря бесплатным парковкам).

Эксперты советуют оформлять отношения официально: оптимальный вариант — договор аренды и статус самозанятого с налогом 4% от поступлений.

При этом коммерческая аренда, хоть и обещает более высокую прибыль (до ₽60 000 в месяц без учета налогов при ежедневной сдаче), несет существенные риски. Стоимость суточной аренды для таксистов варьируется от ₽1 500 до ₽3 100 в зависимости от класса и возраста авто. Однако такой формат ускоряет износ техники в 3 раза по сравнению с некоммерческой арендой и сопряжен с рисками:

недобросовестного использования (замена узлов и агрегатов);

штрафов;

убытков от аварий.

