Автоэксперт Баканов перечислил японские подержанные авто, которые станут чаще завозить

По словам автоэксперта Петра Баканова, из Страны восходящего солнца станут чаще завозить Suzuki Hustler, Honda Fit и небольшие кроссоверы в ценовом диапазоне от 900 тыс. до полутора миллионов рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что такие автомобили могут стать интересной альтернативой отечественной Lada Granta.

По мнению автоэксперта, подобные автомобили популярны на Дальнем Востоке. Хотя они будут неновыми, однако станут отличаться автоматической коробкой передач и хорошим оснащением.

Ранее автоэксперт Моржаретто определил степень изменения стоимости автомобилей после повышения утильсбора.