Автоэксперт Моржаретто определил степень изменения стоимости автомобилей после повышения утильсбора

Стоимость автомобилей в нашей стране существенно вырастет уже в этом году в связи с запланированным на 1 октября повышением ставки утильсбора, что привело к активным покупкам авто. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, об ажиотажном спросе на авторынке говорить не приходится, поскольку стоимость автомобилей уже сегодня высокая, а автокредиты стали менее доступны. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что сегодня стоимость автомобилей пока достаточно стабильна из-за установившегося хрупкого равновесия между спросом и предложением, однако наблюдается нарушение. Таким образом, и дальнейшие изменения цен на отечественном авторынке в первую очередь зависят от того, станут ли повышать утильсбор или нет.

По мнению эксперта, в случае повышения утильсбора резкого удорожания автомобилей не избежать. Однако если дистрибьюторы и дилеры сегодня завезут определенное число машин, цены еще какое-то время будут на более-менее прежнем уровне, однако дальше они начнут повышаться абсолютно по всему сегменту.

Он отметил, что несмотря на то что потребительская активность на авторынке и увеличилась в последние месяцы, она все еще довольно слабая. Но, по прогнозу РОАД, повышение утильсбора и ключевой ставки Центробанка РФ в конце концов приведет к двукратному снижению количества жителей РФ, планирующих покупку нового автомобиля. При этом стоимость автомобилей станет расти, тем не менее в случае запаса машин, ввезенных по параллельному импорту, резкого роста не предвидится.

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