Автоэксперт Гудков рассказали о пользующихся популярностью у россиян автомобилях

Дилеры не могут избавиться от автомобилей ушедших из нашей страны брендов. Автоэксперт Никита Гудков рассказал, какие автомобили в настоящее время самые выгодные для жителей РФ. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, самыми популярными остаются авто китайских и отечественных марок.

Эксперт отметил, что новые ставки утильсбора еще не совсем продемонстрировали свое влияние на российский авторынок, а это способствует постепенному росту стоимости автомашин, ввозимых по параллельному импорту. Также немаловажную роль играет и курс доллара, оказывающий влияние на стоимость автомобилей.