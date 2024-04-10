Автоэксперт Кадаков перечислил мешающие гражданам РФ факторы для использования электромобилей

По данным аналитиков, спрос на электромобили в России станет расти в среднем почти на 40% ежегодно в течение 10 лет, а уровень продаж к 2033 году достигнет 340 тыс. машин в год. По словам автоэксперта Максима Кадакова, жители нашей страны станут приобретать больше электромобилей при условии снижения стоимости и развития инфраструктуры. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что тем не менее точный прогноз по развитию рынка электрокаров сделать проблематично в силу многообразия факторов, которые оказывают влияние на доступность такого транспорта. Сегодня электромобиль является скорее «дорогой игрушкой», поскольку его стоимость в полтора раза дороже автомобиля с бензиновым двигателем, при этом нормально эксплуатировать его можно лишь в черте города в связи с неразвитостостью системы зарядочных станций.

По мнению эксперта, согласно программе развития электротранспорта в нашей стране, к 2030 году объем выпуска электромобилей должен составить около 10%, или 200 тыс. машин в год. Однако попыток спрогнозировать темпы роста рынка электромобилей в России предпринимается довольно много, и часто они друг с другом не совпадают.

Он отметил, что электрокары, как и прочие автомобили, ездят по дорогам и разрушают дорожное покрытие, из-за чего владелец электромобиля ничем не отличается от водителя традиционной машины, поэтому со временем их приравняют по правам и обязанностям. Также большую проблему в вопросе развития электротранспорта в нашей стране составляет цена зарядки. Кроме того, в России на данный момент нет ни одного полностью локализованного электромобиля.