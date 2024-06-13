Автоэксперт Кадаков считает, что производить автозапчасти в России экономически невыгодно

Отечественные автосервисы стали чаще применять произведенные в России запчасти для ремонта как иностранных, так и российских машин. Однако отечественные запчасти на сегодня занимают не более 10% от общего объема. По словам автомобильного эксперта Максима Кадакова, массово выпускать запчасти для автомашин в нашей стране экономически невыгодно в связи с техническими особенностями моделей разных брендов и их модификаций. Так, привезти «оригинальную» деталь или ее аналог из-за границы оказывается гораздо дешевле, чем запускать производство внутри страны. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что многие автомобильные детали невозможно выпускать в нашей стране на фоне высокой стоимости их производства и одновременно отсутствия широкого спроса.

По мнению эксперта, все-таки ряд автозапчастей в России все же выпускают, прежде всего это условно стандартизированные вещи, вроде радиаторов. Однако их в России тоже производят далеко не для всех марок, моделей и модификаций. Но в плане фар, капотов, электроники и прочих запчастей, часть которых в России не выпускают даже для автомобилей отечественного производства, то изготавливать их на российских заводах за редким исключением никто не возьмется.