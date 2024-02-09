Автоэксперт Кадаков спрогнозировал показатели продаж автомобилей в России в этом году

По информации Банка России, отечественные автопроизводители скорректировали объемы выпуска, впервые за полтора года снизив загрузку мощностей. По словам автоэксперта Максима Кадакова, снижение спроса на автомобили в начале года связан непосредственно с сезонными причинами, хотя большую роль в этом сыграли и экономические факторы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что проседание спроса на автомобили в последние месяцы прошлого года связан с повышением утилизационного сбора, повлекшем за собой подорожание автомашин на всем рынке.

По мнению эксперта, свою роль сыграл и рост ключевой ставки Центробанка РФ.

Он отметил, что определенный рост спроса на автомобили с февраля и наращивание производства на АвтоВАЗе не позволит России выйти на уровень продаж, необходимый для обновления легкового автопарка. Так, при развитии пессимистичного сценария в России в этом году будет продано не многим больше миллиона легковых автомобилей.