Автоэксперт Моржаретто назвал уровень вероятного роста цен на автомобили к концу года
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
С августа текущего года в нашей стране зафиксировано значительное подорожание автомобилей, связанное как с падением курса российской валюты, так и с ростом утильсбора. По словам автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, в настоящее время жители РФ могут без особых проблем покупать западные иномарки по параллельному импорту, тем не менее стоимость их значительно дороже. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что значительную часть авторынка в нашей стране на данный момент занимают китайские производители, выпускающие автомобили под китайскими марками и под отечественными названиями.
По мнению эксперта, с начала года в России автомобили подорожали почти на четверть, а к концу года этот рост составит до 30%.
Он отметил, что наибольший рост стоимости пришелся на автомобили немецкой премиальной тройки.