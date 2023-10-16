Автоэксперт Моржаретто назвал уровень вероятного роста цен на автомобили к концу года

С августа текущего года в нашей стране зафиксировано значительное подорожание автомобилей, связанное как с падением курса российской валюты, так и с ростом утильсбора. По словам автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, в настоящее время жители РФ могут без особых проблем покупать западные иномарки по параллельному импорту, тем не менее стоимость их значительно дороже. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что значительную часть авторынка в нашей стране на данный момент занимают китайские производители, выпускающие автомобили под китайскими марками и под отечественными названиями.

По мнению эксперта, с начала года в России автомобили подорожали почти на четверть, а к концу года этот рост составит до 30%.

Он отметил, что наибольший рост стоимости пришелся на автомобили немецкой премиальной тройки.