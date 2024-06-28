Автоэксперт Моржаретто считает, что ограничение автокредитов окажет влияния на продажи и стоимость

С начала следующего месяца Банк России ограничит рост автокредитования, повысив надбавки к коэффициентам риска для клиентов с высоким уровнем закредитованности. Эта мера вызвана тем, что банки стали выдавать больше половины автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, нововведения Банка России маловероятно напрямую отразятся на общем числе выданных кредитов и на общей ситуации на авторынке. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что в России довольно высокий процент невозвратных автокредитов, и он имеет тенденцию к росту.

По мнению эксперта, в целом на числе выданных кредитов это напрямую не скажется, потому что банки уже достаточно давно подходят к возможным кандидатам весьма строго. Кредит на автомобиль в среднем выдается под 20%, с учетом интереса банка. Тем не менее у нас все весьма неплохо с кредитами, предлагаемыми самими автомобильными компаниями.

Он отметил, что ограничение кредитования маловероятно серьезно скажется на авторынке в целом.