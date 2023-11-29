Автоэксперт Моржаретто заявил о сокращении количества автомобилей в России
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По словам автоэксперта Игоря Можаретто, машины отечественных автовладельцев стареют и постепенно замещаются на автомобили китайских производителей, тем не менее уровень продаж авто в России находится на критически низком уровне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что на данный момент отечественный автопарк активно замещается китайскими автомобилями, объем которых составляет половину рынка продаж, 40% - это российские марки и только 10% приходится на иномарки из параллельного импорта.
По мнению эксперта, реального обновления автопарка западных и японских машин сегодня не происходит, так как уровень продаж находится на уровне миллиона автомобилей в год.
Он добавил, что ситуация с низким уровнем продаж предположительно продлится еще три года, после чего продажи вырастут, а отечественный автопарк вновь начнет обновляться.