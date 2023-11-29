Автоэксперт Моржаретто заявил о сокращении количества автомобилей в России

По словам автоэксперта Игоря Можаретто, машины отечественных автовладельцев стареют и постепенно замещаются на автомобили китайских производителей, тем не менее уровень продаж авто в России находится на критически низком уровне. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что на данный момент отечественный автопарк активно замещается китайскими автомобилями, объем которых составляет половину рынка продаж, 40% - это российские марки и только 10% приходится на иномарки из параллельного импорта.

По мнению эксперта, реального обновления автопарка западных и японских машин сегодня не происходит, так как уровень продаж находится на уровне миллиона автомобилей в год.

Он добавил, что ситуация с низким уровнем продаж предположительно продлится еще три года, после чего продажи вырастут, а отечественный автопарк вновь начнет обновляться.