Автоэксперт оценил реальное положение китайских брендов на рынке РФ

Информация о резком падении интереса россиян к автомобилям китайских брендов не совсем соответствует действительности: рынок в целом переживает спад, а трудности в первую очередь затронули дилеров, а не конкретные марки.

Сообщения о снижении спроса на автомобили китайских производителей в России требуют более взвешенной оценки. Как рассказал агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев, говорить о целенаправленном отказе покупателей именно от китайских машин пока преждевременно.

По его словам, российский авторынок в целом находится в сложной фазе. По итогам 2025 года в стране было реализовано чуть более 1,3 млн автомобилей, что ниже потенциала рынка. В такой ситуации первыми под удар попадают дилерские сети, особенно в сегменте китайских брендов, где в ряде регионов их количество оказалось избыточным.

Эксперт отметил, что не все марки из КНР сумели закрепиться в России одинаково успешно, что усиливает ощущение снижения спроса. При этом существенных проблем с предложением новых автомобилей пока не наблюдается. Замедление продаж заметнее всего в сегменте машин стоимостью от 3 млн рублей — во многом из-за всплеска покупок во второй половине 2025 года на фоне роста утилизационного сбора.

Отдельный вопрос, по словам Васильева, связан с качеством некоторых моделей. Наиболее частые нарекания касаются работы климатических систем, электроники, приводов дверей и настройки трансмиссий. Однако у официально представленных в России брендов такие неисправности встречаются нечасто и, как правило, оперативно устраняются по гарантии.

Сохраняется и проблема коррозионной стойкости кузовов, особенно актуальная в зимний период при активном использовании реагентов. Эксперт рекомендует владельцам не пренебрегать регулярной мойкой автомобиля. Особую осторожность, по его словам, стоит проявлять покупателям машин, ввезенных по параллельному импорту, поскольку такие автомобили не проходили адаптацию к российским условиям эксплуатации.

В перспективе Васильев ожидает восстановления спроса. Этому, по его мнению, будет способствовать запуск производственных площадок китайских автокомпаний в России, что может сделать цены на ряд моделей более доступными для покупателей.

