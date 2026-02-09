Москва и Петербург стали лидерами по объему вкладов

Москва и Санкт-Петербург заняли первые позиции в рейтинге российских регионов по объему банковских вкладов на одного жителя, тогда как наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии и Чечне. Такие данные следуют из аналитического исследования на основе статистики Центробанка и Росстата, с которым ознакомились РИА Новости .

По итогам 2025 года общий объем средств населения на депозитах и счетах эскроу вырос на 14,5% и достиг 72,6 трлн рублей. Годом ранее темпы были значительно выше, однако даже при замедлении динамики прирост в денежном выражении остался крупным — плюс 9,2 трлн рублей за год. В среднем на одного жителя страны приходится около 497 тысяч рублей сбережений в банках, но различия между регионами достигают десятков раз.

Столица сохранила лидерство: средний вклад на человека там составляет около 1,8 млн рублей. Петербург идет вторым — примерно 1,04 млн. Третье место занял Ненецкий автономный округ. В первой десятке также преобладают северные и добывающие регионы. Эксперты связывают позиции лидеров с более высокими доходами и концентрацией обеспеченных вкладчиков.

Минимальные среднедушевые суммы отмечены в Ингушетии и Чечне — несколько десятков тысяч рублей. В числе аутсайдеров также ряд республик Северного Кавказа и юга Сибири, где ниже доходы и слабее развита банковская инфраструктура.

Самый быстрый рост вкладов за год показал Севастополь. В ряде регионов прибавка превысила 30%. В абсолютных значениях крупнейшее увеличение накоплений на человека зафиксировано в Санкт-Петербурге.

В среднем по стране размер вклада эквивалентен примерно семи месячным доходам, при этом в Москве этот показатель более чем в полтора раза выше.

