Автоэксперт Сажин назвал аспекты для необходимости выживания АвтоВАЗ на рынке

Информация о возможном закрытии АвтоВАЗа вызывает обеспокоенность и множество вопросов в отечественном автопроме. По словам автоэксперта Владимира Сажина, причины ухода компании с рынка могут быть сложнее, чем кажутся первоначально. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что, несмотря на недавние попытки реанимировать АвтоВАЗ после ухода зарубежных партнеров, ситуация все еще остается неопределенной. Кроме того, без наличия четкой стратегии развития и выхода на конкурентный уровень для бренда прогноз остается неблагоприятным.

По мнению автоэксперта, уход компании может быть частью более сложного плана, например недавно произошло банкротство одного из автосалонов, который позже был приобретен на выгодных условиях. В связи с этим сценарий реанимирования компании может подразумевать банкротство АвтоВАЗа, списание долгов, после чего возобновление работы на основе оставшихся активов.

Он подчеркнул, что в этой ситуации главной проблемой является отсутствие конкурентоспособности, поскольку подобные автомобили уже представляют собой шаг назад, они не интересны современным покупателям. Следовательно, судьба АвтоВАЗа может зависеть от того, сумеет ли компания внедрить передовые технологии и предложить конкурентоспособные модели.

Ранее сообщалось, что египтянам предложили новые автомобили Lada Granta по цене до 695 тысяч рублей.