Египтянам предложили новые автомобили Lada Granta по цене до 695 тысяч рублей

Стоимость нового автомобиля Lada Granta в Египте составляет 285-370 египетских фунтов, что в пересчете на российскую валюту равно 535–695 тысяч рублей, следует из предложения египетского филиала ближневосточной площадки YallaMotor.

Уточняется, что более дорогая версия идет с автоматической коробкой передач.

При этом в России минимальная стоимость новой «Гранты» составляет 1,022 млн рублей, то есть почти в два раза дороже египетского варианта.

Представитель «АвтоВАЗа» не стал объяснять столь существенное расхождение в ценах, но заявил, что продукция компании в Египет не поставляется, а информацию на сайте назвал самодеятельностью неизвестной египетской фирмы.

Ранее президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что производство автомобилей «Лада» выросло в первом квартале текущего года на 70%.