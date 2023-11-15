Автоэксперт Сажин назвал причины отсутствия скидок на продажу залежавшихся на складах иномарок

На сегодняшний день на отечественном рынке автомобили являются одним из наиболее дорогостоящих товаров. Так, цены на них растут в геометрической прогрессии, тем самым вызывая беспокойство у многих потенциальных покупателей. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, какие последствия это может иметь для автопрома и потребителей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, снижение стоимости есть только на иномарки, которые залежались на складах из-за ухода торговых марок с рынка России. Тем не менее в них отсутствует необходимость, поскольку они не попадают под гарантийное и техническое обслуживание.

Эксперт подчеркнул, что стоимость автомобилей европейских и японских марок снизится только после того, как в России станет производиться основная масса запчастей и комплектующих.

По его мнению, сегодня данные машины приходит в агрегатном виде.