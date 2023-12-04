Автоэксперт Сажин перечислил причины отсутствия производства в России собственных автомобилей

Отечественный автопром, в отличие от советского, давно стал отраслью, которую на протяжении десятилетий считают символом копирования и имитации импортных моделей. Автоэксперт Виталий Сажин пояснил, что необходимо для того, чтобы на дорогах страны появились уникальные и безопасные отечественные автомобили. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в случае производства отечественных автомобилей себестоимость одной единицы техники существенно возрастет.

Эксперт добавил, что при этом пока наш дизайн и промышленность, производство дойдет до необходимого уровня, нужно немало времени.

По его мнению, все технологии на данный момент давно известны, и все, что необходимо, просто скопировать и начать производить.