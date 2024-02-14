Автоэксперт Сажин пояснил, почему России необходимо развивать собственное автомобильное производство

В северной столице на заводе Lada были замечены кроссоверы XCITE, весьма напоминающие китайские автомобили из семейства Tiggo 7 от Chery. Автомобильный эксперт Владимир Сажин рассказал о причинах происходящего и реально ли производить отечественные автомобили, являющиеся копией китайских. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сегодня может повториться история «Москвича».

Эксперт добавил, что новый автомобиль на базе китайского, вероятнее всего, имеет отверточную сборку.

По его мнению, необходимо выпускать концептуально новую автомашину, новую марку, которая была бы конкурентоспособной.