Российский истребитель Су-57 остается единственным в мире боевым самолетом пятого поколения, который не просто существует на бумаге, а каждый день выполняет реальные задачи и доказывает превосходство над лучшими зарубежными системами. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. Об этом сообщает Первый канал.

В эфире Первого канала Бадеха подчеркнул: Су-57 — это не выставочный экспонат и не предмет для теоретических споров. Это машина, которая воюет. По его словам, самолет ежедневно демонстрирует преимущество над конкурентами, и это хорошо известно «нашим друзьям». Заявление прозвучало на фоне активного применения Су-57 в зоне специальной военной операции, где истребитель работает по воздушным и наземным целям, оставаясь неуязвимым для большинства средств ПВО противника.

Бадеха также затронул тему экспортных перспектив. Он отметил, что на индийском рынке американские истребители F-35 Lightning II не рассматриваются. Несмотря на давление Запада, Индия сохраняет интерес к российским разработкам и не спешит пересаживаться на американскую авиационную технику.

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