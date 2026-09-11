Россиянку отправили в колонию за истязание детей и заказ убийства

Нефтеюганский районный суд вынес приговор местной жительнице. Ее признали виновной по нескольким статьям УК: за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, истязание детей и организацию приготовления к убийству по найму. Наказание — 7,5 года колонии общего режима, пишет ugra-news.ru .

С ноября 2022 года по февраль 2025 года женщина систематически издевалась над тремя детьми — сыновьями 2014 и 2015 годов рождения и дочерью 2018 года рождения. В отсутствие супруга она применяла физическую силу и использовала для наказания предметы быта. Однажды мать намеренно обожгла ребенка раскаленным лезвием ножа.

Жестокость касалась не только детей. В 2025 году женщина решила расправиться с сестрой мужа, которая ей не нравилась, и обратилась к знакомому с просьбой найти исполнителя убийства за деньги. Тот сообщил о планах в правоохранительные органы. В роли наемного убийцы выступил сотрудник УМВД России по Югре. На встречах женщина подтвердила умысел, передала фото жертвы, указала места ее проживания и работы, а также отдала часть суммы: 15 000₽ в качестве предоплаты и еще 10 000₽ после инсценировки убийства. Сразу после передачи остатка подсудимую задержали.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. С учетом всех обстоятельств суд назначил 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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