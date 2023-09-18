Автоэксперт Сажин считает, что автомобили в России стали роскошью

Рост цен на автомобили, резко ускорившейся в прошлом месяце из-за удорожания утильсбора и ослабления российской валюты, не сбавляет свой темп и в сентябре. Так, за полтора месяца машины подорожали до 20%. По словам автоэксперта Владимира Сажина, в нашей стране автомашины превращаются из средства передвижения в обременительную роскошь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что дешеветь автомобили точно не станут.

По мнению эксперта, их удешевление возможно только в случае производства комплектующих для автомобилей внутри России.

Он добавил, что увеличение стоимости автомобилей еще связано и с тем, что многим становится не под силу оплачивать налоги на автомашину, страховку, бензин и ремонт.