Автоэксперт Сажин считает, что новые китайские автомобили не вытеснят с рынка европейскую вторичку

Еще в недавнем времени словосочетание «китайский автомобиль» вызывало скепсис и насмешку. Однако сегодня китайские автопроизводители ставят перед европейскими брендами серьезные вопросы. По словам автоэксперта Владимира Сажина, при этом с появлением новых китайских автомобилей старых подержанных немцев и японцев люди не перестали покупать. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он подчеркнул, что важными составляющими при выборе автомобиля так же являются безопасность, комфорт и доступность

По мнению эксперта, невозможность вытеснения Китаем европейских автомобилей с рынка объясняется тем, что недоверие к китайцам у людей еще сохраняется с тех самых времен, когда на российском рынке стали появляться китайские товары плохого качества.

Он отметил, что для того, чтобы китайский автопром себя зарекомендовал, он должен показать, что на самом деле способен составлять конкуренцию тем транспортным средствам, к которым люди привыкли.