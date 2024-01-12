Автоконцерн «Вольво» приостановил работу из-за кризиса в Красном море

Автомобильный концерн Volvo Car AB приостановит на следующей неделе работу на своем бельгийском заводе в Генте из-за того, что были нарушены цепочки поставок в результате кризиса в Красном море, передает Bloomberg.

Пресс-секретарь компании сообщила, что остановка работы связана с задержкой поставок коробок передач.

Ранее компания Tesla Inc. информирвоала, что приостановит производство большинства моделей на своем заводе Model Y под Берлином.

Йеменские хуситы, поддерживающие Палестину, препятствуют прохождению через Красное море любых судов, направляющихся в Израиль. После ряда нападений на торговые корабли многие грузоотправители вынуждены были выбрать более длинный путь для перевозок вокруг Африки.

Конфликт в регионе обострился после того, как сегодня ночью США и Великобритания нанесли авиаудары по позициям хуситов на территории Йемена.