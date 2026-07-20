«Автоматическая прибавка к пенсии». СФР пересчитает выплаты за взносы 2025 года — почему максимум 470 рублей?

С 1 августа Социальный фонд России скорректирует размер страховой пенсии по старости для работающих пенсионеров, принимая во внимание отчисления работодателей за 2025 год. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Эксперт уточнил, что данная корректировка затронет тех получателей, за которых в прошлом году перечислялись страховые взносы. При этом, отмечает он, факт трудоустройства пенсионера в 2026 году не влияет на право на перерасчет — достаточно наличия взносов за 2025-й. Подавать заявления в ведомство не потребуется, поскольку процедура носит беззаявительный характер: все необходимые сведения о стаже и взносах поступают в СФР от работодателей в рамках регулярной отчетности.

На основании этих данных, пояснил Машаров, фонд рассчитывает сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформировавшихся у каждого работающего пенсионера за предшествующий год, и уже исходя из этого пересматривает величину выплаты.

Размер будущей прибавки определяется в индивидуальном порядке, однако существуют установленные ограничения: за год работающему пенсионеру могут начислить не более трех баллов. С учетом стоимости одного пенсионного балла в 2026 году, которая составляет 156,76 рубля, предельная сумма увеличения пенсии достигнет 470,28 рубля. Впрочем, фактическая прибавка может оказаться меньше, если количество заработанных баллов окажется ниже максимального значения, заключил член комиссии ОП РФ.

Ранее сообщалось о том, что Чукотка и Ненецкий АО лидируют по размеру пенсий неработающих.