Насильника отпустили домой: в Госдуме возмутились приговором и призвали ужесточить закон о домашней тирании

Суд в красноярском Бородино отправил под домашний арест местного жителя, который, по данным следствия, три года избивал жену и детей, включая трехмесячного младенца. Мужчина уже привлекался к ответственности и получал условный срок, но насилие не прекратилось. Автор законопроекта о борьбе с домашним насилием, депутат Госдумы Ксения Горячева, в беседе с «Газетой.Ru» заявила: существующая система не работает, а меры пресечения остаются несоразмерными.

Горячева назвала историю из Бородино показательной: насилие длилось годами, а защита пришла слишком поздно. Предлагаемый законопроект вернет уголовную ответственность за побои в отношении близких, что позволит вмешиваться на ранней стадии, а не тогда, когда семья уже живет в постоянном страхе.

Депутат также обратила внимание на несправедливость выбора меры пресечения. Подозреваемого в многолетнем насилии отпустили под домашний арест, тогда как многодетная мать Вероника Морковкина (обвинялась в вымогательстве и уничтожении имущества бывшего мужа) несколько месяцев провела в СИЗО. Мера пресечения, по мнению парламентария, должна учитывать реальную опасность человека для окружающих.

Местное издание «ТВК» сообщает, что от рук жителя Бородино пострадал даже трехмесячный ребенок. Мужчина ранее получал административное наказание и условный срок, но это не остановило его. Горячева подчеркнула: каждая такая история — повод спросить, почему система не смогла защитить жертв раньше.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Горячева осудила отказ от принятия закона о домашнем насилии, но назвала причины его не принимать.