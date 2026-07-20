Психология золотого: какие тайные качества скрывают люди, выбирающие этот цвет

Любимый цвет может говорить о человеке больше, чем кажется, пишет Parade. Эксперт по психологии цвета Мишель Льюис считает, что золотой — один из самых насыщенных символами оттенков: веками он ассоциировался с властью, ценностью, божественностью, наградами и высоким статусом.

По мнению Льюис, люди, которым особенно нравится золотой цвет, часто стремятся к качеству, смыслу и заметным результатам. Они не любят делать что-либо наполовину и обычно ориентированы на достижения: им важно не просто выполнить задачу, а сделать ее хорошо.

Среди типичных черт таких людей эксперт называет чувство собственного достоинства, внутреннюю уверенность, интерес к глубокому пониманию вещей. Любители золотого могут быть щедрыми — временем, вниманием, поддержкой и ресурсами, потому что чаще воспринимают мир через идею изобилия, а не нехватки.

Еще одна особенность — мышление в долгосрочной перспективе. Такие люди чаще думают о наследии, репутации и том, что останется после них, а не только о сиюминутной выгоде. Они тянутся к вещам, отношениям и решениям, которые кажутся им настоящими и долговечными.

Но у «золотой» личности есть и слабые стороны: завышенные стандарты, трудности с повседневной рутиной и образ человека, который может казаться недоступным. По словам Льюис, золотой цвет будто требует верить в собственную ценность и стремиться к лучшему, но такое восприятие близко не всем.