Крупное смертельное ДТП произошло с туравтобусом на Байкальском тракте

Вечером 20 июля на Байкальском тракте, на подъезде к поселку Листвянка, столкнулись туристический автобус и внедорожник «Митсубиси Паджеро». В результате аварии погиб 59-летний водитель легкового автомобиля. Несколько пассажиров автобуса госпитализированы с травмами.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, столкновение было лобовым. Изначально сообщалось, что водитель и 25 пассажиров автобуса не пострадали, однако позже выяснилось: нескольким туристам потребовалась медицинская помощь. Их доставили в больницу, состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, Следственного комитета и прокуратуры. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что под Мурманском маршрутка с пассажирами опрокинулась в кювет.