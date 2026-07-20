«Какая Дюймовочка, а сколько в ней таланта!»: Лев Лещенко показал фото 96-летней Александры Пахмутовой

Вдова великого поэта-песенника Николая Добронравова, композитор Александра Пахмутова, которой в ноябре исполнится 97 лет, продолжает удивлять своей энергией и жизнелюбием. Несмотря на преклонный возраст, она остается активной, и это подтвердил народный артист РФ Лев Лещенко, который навестил ее на днях, передает телеканал ТВЦ.

Фото: [ Александра Пахмутова и Лев Лещенко/соцсети ]

Лещенко опубликовал в социальных сетях свежую фотографию, сделанную во время визита к Пахмутовой. На снимке композитор в синем платье широко улыбается, стоя у белого рояля. Рядом с ней — сам Лещенко, одетый в бежевые брюки, синий пиджак и рубашку с цветочным принтом.

Снимок моментально набрал сотни комментариев. Пользователи отмечают, что Пахмутова, несмотря на возраст, выглядит превосходно.

«Легенда! Эпоха», «Боже такая малюсенькая, а сколько в ней таланта помещается», «Александра Николаевна, какая Дюймовочка! Крепчайшего здоровья на долгие годы!», — пишут поклонники.

Напомним, что муж композитора, поэт Добронравов, ушел из жизни 16 сентября 2023 года в возрасте 94 лет. После его утраты Александра Николаевна стала реже появляться на публике, и многие поклонники переживали за ее состояние. Однако, судя по снимку и словам Лещенко, она по-прежнему полна сил и энергии.

Ранее сообщалось, что хейтеры набросились на Юлию Высоцкую из-за нового фото.