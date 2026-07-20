Серебро и топоры: под Нижним Новгородом нашли могильник древнего племени

Под деревней Звягино в Нижегородской области археологи вскрыли древний могильник финно-угорского племени мурома — более 40 захоронений, которым почти тысяча лет, а среди находок — редчайшее серебро, бронзовые топоры и украшения, которые проливают свет на жизнь и верования загадочного народа. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как рассказал гендиректор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, на месте будущих раскопок сначала орудовали грабители, но сотрудники музея оперативно выехали и предотвратили разграбление. В яме, которую успели вырыть вандалы, они нашли две пригоршни артефактов — браслеты, привески, лунницы, керамику.

Эти вещи мурома закапывали вместе с покойниками, веря, что они пригодятся в загробной жизни. С 2022 года, когда могильник поставили на учет, здесь обнаружено 42 погребения, датируемых VII–XI веками. Захоронения расположены без наслоений, все головой на северо-запад или север, и среди них есть даже конские — животные были священными для племени.

Главная жемчужина раскопок — скелет богатой женщины с бронзовыми кольцами на голове, гривнами и браслетами на шее, а также серебряной бляхой на груди. Филиппов подчеркнул: серебро для этих мест — редкость, его могли принести торговцы или путешественники. Это первая подобная находка, которая говорит о связях муромы с дальними землями. В других могилах археологи нашли бронзовые топоры, копья и шумящие подвески в виде утиных лапок.

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