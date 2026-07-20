Представитель Полины Лурье отреагировала на информацию о продаже квартиры в Хамовниках

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко опровергла информацию о том, что ее доверительница выставила на продажу бывшую квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в московском районе Хамовники, сообщает KP.RU.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Лурье якобы рассчитывает выручить за пятикомнатное жилье площадью 236 квадратных метров около ₽200 млн.

«Никто ничего не продает, информация лживая, в квартире идет ремонт», — заявила Свириденко.

Адвокат также отметила, что ей неизвестны подробности появления новостей о перепродаже жилья. Ранее сама Лурье отказывалась комментировать возможную продажу недвижимости.

Напомним, что эта квартира в Ксеньинском переулке стала предметом громкого судебного разбирательства. Летом 2024 года Лариса заявила, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать недвижимость и передать деньги за нее злоумышленникам.

Покупательницей выступила Лурье, заплатившая за жилье ₽112 млн. Суд первой инстанции признал сделку недействительной и вернул квартиру певице, однако Лурье обжаловала это решение.

В декабре 2025 года Верховный суд РФ постановил, что право собственности на недвижимость остается за Лурье. Ключи от квартиры были официально переданы новой владелице 19 января 2026 года.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил правила оспаривания сделок после резонансной «схемы Долиной».